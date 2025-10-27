Credicorp presentó la quinta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF), que forma parte del Banco de Ideas de Credicorp, un estudio que mide desde 2021 los niveles de acceso, uso y calidad percibida del sistema financiero en ocho países de Latinoamérica.

Perú alcanzó un puntaje de 47 en 2025, lo que representa un incremento de 9 puntos en los últimos cinco años y lo ubica como uno de los países con mayor avance en materia de inclusión financiera, superado solo por México.

Las tres dimensiones de inclusión financiera demostraron mejoras desde la primera edición en 2021. El país presenta puntajes de 49.9 en Acceso, un incremento de 15 puntos frente al 2021; 30.7 en uso, ocho puntos por encima del 2021; y 60.3 en Calidad percibida, seis puntos más que en 2021.

El índice también reveló que el 26% de la población peruana se encuentra en el nivel Alcanzado de inclusión financiera, lo que representa un incremento de 9 puntos porcentuales respecto al año 2021. Además, durante el mismo periodo, la proporción de personas en el nivel Bajo disminuyó en 19 puntos porcentuales, del 53% al 34%, evidenciando una tendencia positiva en el avance de la inclusión financiera en el país.

Avance de las billeteras digitales

En los últimos cinco años, la tenencia de billeteras digitales en el Perú aumentó significativamente, pasando de 19% en 2021 a 65% en 2025, una de las cifras más altas en Latinoamérica, solo superada por Colombia (73%) y Argentina (77%). Estas herramientas se consolidan como la principal vía de entrada al sistema financiero, superando a las cuentas de ahorro (47%) y a las tarjetas de crédito (19%).

Más allá del acceso, el uso también se expande con fuerza en Perú. El 48% de los ciudadanos ya utiliza estas billeteras para realizar pagos y compras, una cifra significativamente superior al promedio regional (22%) y que aumentó en 30 puntos porcentuales desde 2021. También es el medio más utilizado para realizar transferencias (63%) superando ampliamente a las aplicaciones de banca móvil (39 %) o la banca por internet (16%). En cuanto a su frecuencia de uso, el 41% de los peruanos utiliza las billeteras digitales a diario frente al 28% que opta por aplicativos de entidades financieras o el 13 % con la banca por internet

Tenencia y uso de productos financieros

De acuerdo con el informe de Credicorp, el crecimiento en la dimensión Acceso refleja que cada vez más personas conocen y poseen productos financieros. La tenencia de productos de ahorro y seguro registró un cambio notable, desde la primera publicación, la población sin ninguno de estos productos pasó del 17% al 4%.

Asimismo, se observó una mayor vinculación con entidades financieras: la proporción de personas sin relación con ninguna institución cayó del 22% al 7%. En el ámbito del uso, la frecuencia mensual de productos financieros prácticamente se duplicó, de 5.5 a 12 veces, y la recepción de ingresos en cuentas propias pasó del 25% en 2021 al 39% en 2025.