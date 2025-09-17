De acuerdo con el estudio Best Internship Experiences (BIE), elaborado por FirstJob, que evalúa tanto las condiciones de prácticas como pago líquido mensual, beneficios generales, modalidad de trabajo, código de vestimenta y beneficio de alimentación, se pudo determinar que, en promedio, el sueldo de un practicante profesional responde al monto entre S/1.354 y S/1.428, dependiendo de la empresa e industria.

La caída más importante se observa en el sector Banca, que pasó de S/1.500 en 2024 a S/1.212 en 2025, con una disminución del 19,2%. Le siguen Seguros, que bajó de S/1.356 a S/1.223 (-9,8%), y Consumo Masivo, de S/1.273 a S/1.166 (-8,4%).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Incluso en sectores que anteriormente se posicionaron como líderes en pagos, como Tecnología y Minería, Maquinaria y Metalurgia, el estudio reveló una tendencia estable o levemente negativa. Tecnología pasó de S/1.456 a S/1.447, y Minería mantuvo su remuneración en S/1.550.

“Aunque las prácticas siguen siendo muy valoradas por las empresas, esta baja podría reflejar restricciones presupuestarias en un contexto económico más complejo. No obstante, las organizaciones que logren mantener condiciones competitivas seguirán diferenciándose en un mercado donde el talento joven prioriza desarrollo y reconocimiento desde el primer día”, señaló Sofía Giraudo, Chief Sales Officer y Cofundadora de FirstJob.

En cuanto a la modalidad de trabajo un 83% trabaja de manera híbrida y solo un 15% presencialmente. En cuanto al código de vestimenta un 60% es libre de elegir su propio estilo frente a un 40% que debe vestirse de manera casual.

Por último, en un 65% la empresa provee al joven de un comedor, mientras que sólo un 17% de las empresas destina un monto mensual para los alimentos de los practicantes profesionales.