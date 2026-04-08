De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este miércoles 8 de abril es de S/3,39 con un retroceso de 1,00% respecto al día anterior.

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¿A cuánto cerró el dólar el martes 7 de abril?

El dólar cerró en S/3,427, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda retrocedió 10 puntos básicos con respecto al cierre del lunes que terminó en S/3,428.

Durante la jornada la oferta provino de empresas no residentes. En el mercado se negoció US$122 millones a un precio promedio de S/3,4353. El dólar tuvo un nivel mínimo de S//3,423 y un nivel máximo de S/3,440.

Cabe precisar que durante el primer trimestre del año, la divisa norteamericana registró episodios de volatilidad, especialmente en marzo, aunque en términos relativos se trató de un periodo de fluctuaciones acotadas. De acuerdo con especialistas consultados para este informe, el rango a inicios del 2026 osciló entre S/3,31 y S/3,49; sin embargo, hacia el cierre del tercer mes del año las presiones lo llevaron a promedios entre S/3,44 y S/3,47.

Según Bloomberg Línea, el 2 de marzo se observó el primer salto relevante, cuando pasó de S/3,36 a S/3,41. A partir de ese momento, el billete verde no volvió a los niveles que mostró a comienzos de año. Incluso alcanzó un pico de S/3,50 el 29 de marzo, registro no visto desde la última semana de septiembre del año pasado.

El conflicto en Medio Oriente se convirtió en el principal detonante para el alza durante el tercer mes del año, al generar dudas sobre su duración, señala Juan Acosta, docente de Negocios Internacionales de UPC.