El precio del dólar cerró en S/3,4200, retrocediendo 150 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4350, según informó Renta4 SAB.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia a la baja, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4400 y mínimo de S/3,4160.

Además, en el mercado se negociaron US$312 millones a un precio promedio de S/3,4259. Asimismo, se vencieron S/92 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados.

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Por otro lado, el Banco Central de Reserva (BCR) advirtió que la inflación podría ubicarse transitoriamente en el tramo superior de su rango meta de 1% a 3% en los próximos meses, debido a factores como fenómenos climáticos, mayores precios internacionales de energía y problemas en el suministro de gas.

No obstante, la entidad prevé que la inflación y la subyacente se mantendrán alrededor del 2% en el horizonte de proyección Finalmente, el índice DXY cayó a 99.73 (-0,76%).