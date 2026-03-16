Resumen

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La divisa retrocedió 150 al cierre de este lunes. Foto: Andina.
La divisa retrocedió 150 al cierre de este lunes. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró en S/3,4200, retrocediendo 150 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4350, según informó Renta4 SAB.

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