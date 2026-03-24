Resumen

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El dólar viene de un retroceso de 240 puntos en la jornada anterior. (Foto: AFP).
El dólar viene de un retroceso de 240 puntos en la jornada anterior. (Foto: AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este martes 24 de marzo es de S/3,46 con una alza del 0,00%.

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