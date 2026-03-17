El precio del dólar cerró hoy en S/3,4180, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,4200, informó Renta4 SAB.
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Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia a la baja, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4200 y mínimo de S/3,4000.
Además, en el mercado se negociaron US$402 millones a un precio promedio de S/3,4109. Asimismo, hoy se vencieron S/200 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados.
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Por otro lado, la economía de Perú creció 3,54% en enero de 2026 frente al mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por los sectores construcción, comercio y minería, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
El mayor dinamismo se registró en construcción (15,63%), favorecida por el avance de obras públicas y privadas, mientras que la minería e hidrocarburos avanzó 3.08% por una mayor producción de metales como cobre y zinc. Mientras que el índice DXY cayó a 99.58 (-0,24%).
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