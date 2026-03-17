Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4180, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,4200, informó Renta4 SAB.

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