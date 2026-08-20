El presidente del Consejo de Ministros también informó que se fortalecerá la capacitación, la formación virtual y los servicios de intermediación laboral. (Foto: Andina).
El presidente del Consejo de Ministros también informó que se fortalecerá la capacitación, la formación virtual y los servicios de intermediación laboral. (Foto: Andina).
Por Redacción EC

Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el premier Luis Galarreta, indicó que el Estado utilizará sus compras para abrir mercado a las MYPE. En ese sentido, compras a MYPErú proyecta requerimientos cercanos a los S/11 millones en el segundo semestre de 2026.

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