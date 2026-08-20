Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el premier Luis Galarreta, indicó que el Estado utilizará sus compras para abrir mercado a las MYPE. En ese sentido, compras a MYPErú proyecta requerimientos cercanos a los S/11 millones en el segundo semestre de 2026.

MIRA AQUÍ: Gobierno anuncia reforma tributaria que buscará simplificar regímenes y evaluará exoneraciones

“El Estado también utilizará sus compras para abrir mercado a las MYPE. Durante el segundo semestre de 2026, Compras a MYPErú prevé requerimientos cercanos a 11 millones de soles para atender demanda pública de manera descentralizada, impulsando a empresas de sectores como textil-confecciones, cuero y calzado y metalmecánica”, señaló.

El presidente del Consejo de Ministros también informó que se fortalecerá la capacitación, la formación virtual y los servicios de intermediación laboral. “La meta es superar las 70 mil personas atendidas a diciembre de 2026 y más de 150 mil a julio de 2027, avanzando hacia más de un millón de personas durante el período de Gobierno”, agregó.

Asimismo, señaló que se utilizará el empleo formal como herramienta de prevención. En esa línea, Llamkasun Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, proyecta generar más de 77 mil empleos temporales acumulados a julio de 2027, priorizando labores de limpieza, descolmatación, recuperación de espacios públicos, construcción y mejoramiento de defensas y otras intervenciones preventivas.

“Es una política con doble resultado: ingreso para familias vulnerables y comunidades mejor preparadas”, sostuvo Galarreta.