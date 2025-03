La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) tiene hoy en cartera 80 proyectos que busca adjudicar en el período 2025-2026 por un valor aproximado de US$16.000 millones. De dicho grupo, predominan los proyectos en el rubro de transportes y comunicaciones, electricidad e hidrocarburos, saneamiento entre otros.

Sin embargo, en este grupo no figuran proyectos mineros a pesar del contexto de elevados precios de ‘commodities’. El precio futuro del metal rojo alcanzó los US$5,15 por libra el jueves pasado, acercándose al máximo histórico registrado en mayo del 2024 (US$5,20 por libra).

La excesiva tramitología y la poca predictibilidad para la viabilidad de los proyectos mineros en el país ha terminado por retrasar la adjudicación de la cartera minera. Frente a ello, según refiere el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, la entidad buscará cambiar su estrategia.

“Hace dos días firmamos el contrato del proyecto hídrico minero de El Algarrobo, que es un proyecto que inició en Proinversión. Algarrobo era el lugar más difícil donde hacer un proyecto minero”, aseveró.

Dicho proyecto, ubicado en la localidad de Tambogrande (Piura), ha sido adjudicado a Minas Buenaventura y tiene un valor de US$ 2.753 millones. Considera una mina polimetálica que inicialmente alcanzará una producción de 5 mil toneladas por día. Sin embargo, la primera etapa del proyecto va a priorizar la ejecución de un proyecto hídrico.

“En esa zona no hay agricultura y la gente no tiene recursos. Vamos a trabajar en la solución hídrica que permitirá habilitar mil hectáreas de terreno para la agricultura. Resuelto ese tema, confiamos en que vamos a tener un acuerdo social y comenzaremos con la fase de exploración”, explicó.

Es así que Proinversión buscará que la experiencia de El Algarrobo se convierta en un piloto para destrabar otros proyectos mineros. “Estamos cambiando la estrategia. Vamos a entrar proyecto por proyecto tratando de replicar este modelo”, dijo.

Compromisos de adjudicación

Con miras al 2025, Proinversión tiene prevista la adjudicación de hasta 34 proyectos por más de US$8.000 millones. De cara a mitad de año, la entidad espera adjudicar el 50% de la meta. “Tenemos para julio la PTAR de Puerto Maldonado, el hospital de Villa El Salvador, la Longitudinal de la Sierra, el Parque Industrial de Ancón y líneas de transmisión. Creemos que podemos llegar a más del 50% de la meta”, dijo. De cara al 2026, el objetivo es de 46 proyectos por un valor similar.

¿Afectará el escenario electoral? Según Del Carpio, este contexto no tendría mayor efecto. “Los cambios electorales, salvo alguna que otra situación, no afectan. Los que invierten en APP no tienen expectativa sobre un candidato u otro, sino de todos. En esa línea, hay la expectativa de que el Perú siempre mantiene una misma línea pese al ruido político, que son los fundamentos en los cuales se desarrolla la economía“, refirió.

Reforma de la entidad

Finalmente, el director ejecutivo de la entidad reiteró que la mirada del Ejecutivo para la transformación de Proinversión es una donde se le atribuya de mayores facultades y se garantice su independencia.

“Hoy buscamos darle más poder y más autonomía a esta entidad para que cubra todo el ciclo de proyectos, desde la preparación hasta la entrega. Ello permitirá que no tengamos APP que se trabajen en cinco o seis años, sino que se hagan en uno o dos años”, dijo.

Datos