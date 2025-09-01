La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) otorgó a Gloria dos licencias de uso de la Marca Perú, en las categorías institucional y de productos.

“Para Gloria, recibir la distinción Marca Perú es un honor que respalda más de ocho décadas de compromiso con el Perú. Somos una de las empresas más queridas por las familias peruanas y este reconocimiento refleja nuestra convicción de seguir apostando por la innovación, la nutrición y la valorización de lo nuestro, aprovechando los insumos locales y la ganadería nacional”, señaló Claudio Rodríguez, presidente ejecutivo del Grupo Gloria.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Durante el acto de reconocimiento, que contó con la presencia de autoridades de Promperú y directivos del Grupo Gloria, se resaltó el compromiso de la empresa con la identidad peruana.

Cabe destacar que la Marca Perú funciona como un distintivo oficial que garantiza la calidad, autenticidad y origen de los productos y servicios nacionales.

Su objetivo es fortalecer la presencia de las empresas peruanas en el mercado internacional, al mismo tiempo que fomenta el orgullo, la identidad y la unidad entre los ciudadanos.