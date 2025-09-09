La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) impulsará una cartera de más de 40 proyectos de inversión hotelera ubicados en Arequipa, Cusco, Lima, Piura y Tumbes, y cuyo valor estimado conjunto supera los US$300 millones.

El anuncio se da en el marco del seminario Inversiones en la Industria del Turismo en Perú, organizado por Promperú y que se llevará a cabo el 10 de septiembre en Madrid, España. El objetivo es atraer a más empresas españolas del sector Turismo al mercado nacional.

El evento reunirá a representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores y operadores hoteleros, fondos de inversión e instituciones de los sectores público y privado de España, a quienes se les presentarán las potencialidades del sector turístico peruano, así como oportunidades de inversión hotelera en nuestro país.

A través de ponencias, un panel de discusión y la presentación de casos de éxito, Promperú buscará reforzar el posicionamiento del Perú como un destino seguro y confiable para la llegada de inversión extranjera directa.

Entre las empresas que participarán en el seminario destacan Meliá Hotels International, Iberia Express, Costa del Sol Wyndham Hotels y KPMG.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, liderará la delegación peruana y tendrá a cargo una ponencia sobre el sector Turismo en el Perú. La acompañarán el embajador del Perú en España, Luis Iberico; el director de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú, Daniel Córdova; y el consejero económico y comercial del Perú en Madrid, Joan Barrena.

Roadshow Europa 2025

El seminario Inversiones en la Industria del Turismo en Perú se realizará en el marco del Roadshow Europa 2025 organizado por inPERU, asociación integrada por las principales organizaciones empresariales del mercado peruano y cuyo objetivo es la promoción de inversiones y el desarrollo de mercados de capitales y financieros.

Inversiones extranjeras en Turismo en el Perú

Entre el 2003 y 2024, el Perú ha logrado registrar US$2409 millones de inversión extranjera directa (IED) en el sector Turismo, a través de 47 proyectos de inversión que generaron 16094 empleos, según fDi Markets (Financial Times). El 83% de estos proyectos (39) pertenece a la línea hotelera (alojamiento).

En ese mismo periodo, las 5 regiones peruanas que mayor porcentaje de IED en Turismo registraron fueron Lima (51%), Cusco (15%), Piura (10%), Arequipa (3%) y Áncash (2%). Asimismo, los principales países inversores fueron Estados Unidos (US$463 millones), Singapur (US$358 millones), Chile (US$247 millones), España (US$204 millones) y Colombia (US$182 millones).

Por otro lado, durante el periodo 2020-2024, nuestro país se posicionó como el segundo destino favorito para la IED turística en América del Sur y el cuarto en América Latina y el Caribe.