De acuerdo con el reporte Peru Equity Investment Outlook 2026 elaborado por Renta4 SAB, el ciclo de “re-rating” que impulsó buena parte del rally observado en 2024 y 2025 muestra señales claras de agotamiento. En su lugar, emerge un régimen de mercado claramente earnings-driven, en el que los inversionistas ya no están dispuestos a pagar más por expectativas, sino por resultados tangibles y sostenibles.

“En 2026 el mercado deja de premiar narrativas y comienza a exigir ejecución. El retorno dependerá mucho menos de cuánto se expanda un múltiplo y mucho más de quién es capaz de crecer utilidades, generar flujo de caja y sostener retornos al accionista”, señaló César Huiman, Analista Senior de Research en Renta4 SAB.

Este cambio de régimen implica una mayor selectividad. Las compañías con balances sólidos, bajo apalancamiento, visibilidad de flujos y capacidad de ejecución operativa estarán mejor posicionadas en un entorno donde el costo de capital ya no vuelve a los mínimos previos a 2021.

La dispersión entre sectores y empresas tenderá a ampliarse, reforzando la importancia del análisis fundamental y del stock picking.

De acuerdo al informe, en este nuevo contexto, el país estaca dentro de la región. A diferencia de otros mercados latinoamericanos donde el re-rating ya avanzó de manera significativa, la renta variable peruana combina tres atributos clave de cara a 2026: crecimiento esperado de utilidades de doble dígito, valuaciones aún descontadas frente a su historia y un retorno por dividendos estructuralmente atractivo.

“El mercado peruano entra a este nuevo tramo del ciclo con fundamentos que no siempre han sido plenamente reconocidos. El foco en utilidades juega a favor de un mercado que ofrece crecimiento real, generación de caja y dividendos, incluso sin asumir escenarios optimistas de expansión de múltiplos”, añadió Huiman.

A nivel macroeconómico, el país mantiene una posición externa sólida, niveles de deuda pública bajos y términos de intercambio elevados, factores que aportan resiliencia al escenario base. Si bien el proceso electoral de 2026 introduce episodios de volatilidad, también refuerza la lectura de que el desempeño del mercado estará cada vez más anclado en fundamentos y menos en flujos especulativos, explicó el reporte.