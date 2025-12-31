La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó modificaciones al Reglamento para la Elección de los Representantes ante el Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) con el objetivo de adecuar el marco regulatorio a las disposiciones introducidas por la Ley N° 32515.

Estos cambios incorporados en la Resolución SBS N° 5788-2015, publicada en el diario oficial El Peruano, contemplan la idoneidad moral, la permanencia del presidente del Directorio y la incorporación del Viceministerio de Mype e Industria del Ministerio de la Producción en el proceso de selección del representante de los pequeños comerciantes y productores del ámbito territorial en el cual opera la CMAC.

La SBS precisó que la participación del Viceministerio se alinea con su rol institucional, pues esta entidad se encuentra encargada del proceso de designación del representante de las Mype en otras entidades públicas. Asimismo, los candidatos que se designen deberán cumplir, sin excepción, con los requisitos de idoneidad técnica y moral.

Otro punto que busca la modificación es afianzar un mejor gobierno corporativo en las CMAC, asegurando la continuidad operativa de los directorios mientras se designa al reemplazo correspondiente, en caso de remoción. Esto favorecerá contar con el quórum para la toma oportuna de decisiones y evitará periodos prolongados de vacancia en sus puestos.

Finalmente, la SBS remarcó que se busca fortalecer el proceso de designación, ordenando el proceso de verificación y comunicación de la Unidad de Auditoría Interna de las CMAC; así como regular el proceso de nominación en caso las CMAC cuenten con participación de terceros accionistas.