El último jueves el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó su informe de liquidez y crédito del mes de agosto. El crédito al sector privado, que incluye bancos, financieras, cajas y cooperativas, aceleró por cuarto mes consecutivo hasta 4,5% anual.

Por segmentos, el crédito a empresas alcanzó un crecimiento de 3,5% mientras que personas acentuó su tendencia hasta 5,9%. Por monedas, hay una mayor aceleración de los créditos en moneda extranjera (5,9%), en línea con el bajo nivel del tipo de cambio, en comparación con los créditos en moneda nacional (2,1%).

Ante este panorama, Scotiabank indicó que, de acuerdo con la información que dan seguimiento, banca múltiple que representa el 83% Sistema Financiero, la buena dinámica en empresas, vinculado a inversión privada, viene por el lado de créditos corporativos, grandes y medianas empresas. Por el lado de personas vinculadas a consumo privado, el crédito hipotecario aceleró a 6,7% (mayor crecimiento en 30 meses) y el crédito consumo lo hizo en 6,2% (mayor crecimiento en 20 meses).

Los créditos de sectores económicos con mayor peso en la banca múltiple son los que mayor crecimiento tienen, como el sector de comercio mayorista, logística y telecom, comercio minorista, industria de alimentos, agroexportación y la minería. Estos seis sectores son los que están impulsando la recuperación de las colocaciones a empresas, en línea con la buena dinámica de la inversión privada (9,0% en el primer semestre del 2025).

De otro lado, Scotiabank señaló que la morosidad en la banca ha continuado reduciéndose hasta 4,5%, nivel mínimo desde febrero de 2023. En empresas, la mora descendió hasta 3,8%, en donde se resalta la continua caída en corporativos y en pequeñas empresas desde el tercer trimestre del 2024 actualmente en 0,1% y 10,5%, respectivamente y la estabilidad de grandes empresas, en alrededor de 2,2% durante el año.

Por el lado de personas, la mora de consumo retrocedió hasta 3,1%, su nivel más bajo en 26 meses, siendo más significativa la reducción en tarjeta de crédito que en préstamos, mientras que la morosidad del crédito hipotecario se ha mantenido muy estable entre 2.7% y 2.8% en lo que va del año.

Impacto del octavo retiro sobre los créditos

De acuerdo con el reporte de Scotiabank, se estima que durante el séptimo retiro, del monto destinado a amortizar deuda, el adelanto de cuotas representó aproximadamente cuatro veces el monto destinado a eliminar morosidad.

“El octavo retiro se da en un contexto de menor nivel de mora, por lo que la proporción del adelanto de cuotas sería mayor. Como indicamos en nuestro Reporte Semanal del 22 de septiembre del 2025, alrededor del 8% se destinaría a amortizar deudas y también se tendría un pequeño impulso en créditos hipotecarios dado que se puede completar la inicial para acceder a estos créditos”, indicaron.

Con ello, estiman que el impacto en el crédito a personas por el prepago de deuda sería de 0.7pp en 2025 y de 0.5pp en 2026, la mayor carga del impacto se daría durante los primeros meses de 2026 y luego se normalizaría y el impacto sobre el crédito total sería de 0.2pp en ambos años.

“Esperamos que el crédito total se mantenga sólido en el horizonte de proyección y se ubique en alrededor de 6,0% para 2025 y en alrededor de 5,0% para 2026”, concluyeron.