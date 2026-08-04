nivel desagregado, los rubros que más incidieron fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y rubro Alojamiento, agua y electricidad. Foto: GEC.
nivel desagregado, los rubros que más incidieron fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y rubro Alojamiento, agua y electricidad. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La inflación se incrementó 0,29% mensual en julio, ligeramente por encima de las expectativas del consenso de analistas según Bloomberg (0,25%), pero por debajo del promedio histórico de los últimos 20 años (0,39%). Como resultado, la inflación anual se incrementó nuevamente del 4,0% registrado en junio a 4,1% en julio, ubicándose por encima del rango meta (1%-3%) por quinto mes consecutivo, informó Scotiabank en su reporte semanal.

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