La inflación se incrementó 0,29% mensual en julio, ligeramente por encima de las expectativas del consenso de analistas según Bloomberg (0,25%), pero por debajo del promedio histórico de los últimos 20 años (0,39%). Como resultado, la inflación anual se incrementó nuevamente del 4,0% registrado en junio a 4,1% en julio, ubicándose por encima del rango meta (1%-3%) por quinto mes consecutivo, informó Scotiabank en su reporte semanal.

Julio es un mes con inflación estacionalmente alta debido a ingresos extras (gratificación) para los empleados formales vinculado a la celebración de las Fiestas Patrias, generando una mayor demanda y presiones sobre los precios de algunos productos incluido el pollo, así como también en los pasajes aéreo y en ómnibus interprovincial, debido a la mayor demanda por vacaciones aprovechando los días festivos.

Además de esto, a comienzos de mes se registró un brote de gripe aviar, que presionó los precios del pollo al alza. A nivel desagregado, los rubros que más incidieron fueron:

Alimentos y bebidas no alcohólicas , que se incrementó en 0,7%, prácticamente por mayor precio del pollo (+13%).

, que se incrementó en 0,7%, prácticamente por mayor precio del pollo (+13%). Restaurantes y hoteles , que aumentó 0,2%, ante la mayor demanda en la reserva de hoteles en los días festivos.

, que aumentó 0,2%, ante la mayor demanda en la reserva de hoteles en los días festivos. Transporte , que se incrementó en 0,2%, debido a las mayores tarifas para viajar en los días festivos.

, que se incrementó en 0,2%, debido a las mayores tarifas para viajar en los días festivos. Lo anterior fue parcialmente compensado por el rubro Alojamiento, agua y electricidad (-0,1%) ante la menor tarifa eléctrica por un menor nivel de tipo de cambio.

Cabe resaltar que, a pesar de los choques de oferta como la gripe aviar, el fenómeno de El Niño y el conflicto en Medio Oriente, la inflación del mes (0,29%) se ubicó ligeramente por debajo del promedio histórico de los últimos 20 años (0,33%) excluyendo el periodo de pandemia.

Respecto de la inflación sin alimentos y energía, se incrementó en 0,28% durante el mes, similar al promedio histórico de los últimos 20 años (0,26%). En términos anuales, se elevó nuevamente de 4.5% en junio a 4.6% en julio. Al parecer las presiones inflacionarias continuarían, sin embargo, al excluir el componente del servicio transporte, el indicador se encontraría dentro del rango meta, incluso por debajo del punto medio de dicho rango.

Perspectivas

Scotiabank prevé que el Banco Central de Reserva (BCR) mantenga la tasa en 4,25% este 13 de agosto, dado que “aún vemos los choques de oferta como transitorios y la inflación mensual de los últimos tres meses viene siendo similar a las del promedio histórico de los últimos 20 años, excluyendo pandemia”.

De otro lado, la atención se centrará en las expectativas de inflación a 12 meses a publicarse el 5 de agosto, que por el momento se encuentran dentro del rango meta en 2,8%. “Por un lado, la reciente escalada en Medio Oriente vuelve a presionar los precios del petróleo. Por otro lado, de acuerdo con el ENFEN, la probabilidad de un fenómeno El Niño (FEN) de intensidad “fuerte” durante el verano (dic26-mar27) se sitúa en 38%, mientras que la probabilidad de que sea “extraordinario” se ha elevado de 9% a 33%”, explicó Scotiabank.

Estos escenarios ejercerían presión sobre los precios, lo que nos lleva a revisar al alza su proyección de inflación de fin de año, del 3,7% (FEN moderado/fuerte) a 4,2% (FEN fuerte/extraordinario). Las presiones persistirían durante los primeros meses de 2027, pero en marzo deberían atenuarse debido al fuerte efecto base de 2026, lo que permitiría que la inflación retorne al rango objetivo y finalice 2027 en 2,3%.