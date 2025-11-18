Un total de US$916.8 millones pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías en el periodo de enero a octubre del 2025, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético citó que esta cifra (US$916.8 millones) representó una reducción de 7,5% con relación a los US$990.9 millones que abonaron las compañías petroleras y de gas por regalías entre enero a octubre del año 2024.

Octubre: mes de declive

La SNMPE indicó que las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$84.7 millones por concepto de regalías en octubre último, monto que fue menor en 17,4% respecto a los US$102.5 millones registrados en similar mes del 2024.

El gremio también explicó que, en octubre último, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías, US$44.4 millones por la explotación de gas natural.

Asimismo, abonaron US$15.5 millones por petróleo; así como US$24.7 millones por la producción líquidos de gas natural.