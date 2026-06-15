Resumen

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Dicha prórroga, hasta el periodo octubre del 2026, se oficializó mediante la Resolución de Superintendencia N° 113-2026/Sunat publicada en el diario El Peruano. Foto: Andina.
Dicha prórroga, hasta el periodo octubre del 2026, se oficializó mediante la Resolución de Superintendencia N° 113-2026/Sunat publicada en el diario El Peruano. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) prorrogó, excepcionalmente, el plazo de presentación de la declaración jurada informativa Reporte Local Formulario Virtual N° 3560, correspondiente al ejercicio gravable 2025.

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