La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) prorrogó, excepcionalmente, el plazo de presentación de la declaración jurada informativa Reporte Local Formulario Virtual N° 3560, correspondiente al ejercicio gravable 2025.

Dicha prórroga, hasta el periodo octubre del 2026, se oficializó mediante la Resolución de Superintendencia N° 113-2026/Sunat publicada en el diario El Peruano. La medida tiene como finalidad que los obligados a presentarla cuenten con un formulario debidamente actualizado.

Se efectúa en razón que se identificó la necesidad de adecuar la configuración actual del Formulario Virtual, con el fin que recoja las modificaciones normativas recientes, en particular los cambios introducidos en el numeral 7 del inciso e del artículo 32-A de la Ley de Impuesto a la Renta.

En ese sentido, Sunat indicó que se viene culminando la actualización informática del Formulario Virtual para adecuar su estructura, incorporar nuevas funcionalidades y permitir el registro de información acorde con los nuevos lineamientos aplicables a los métodos de valoración en precios de transferencia.

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La Ley del Impuesto a la Renta, en el inciso g del artículo 32-A, establece que los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación del mencionado artículo cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las 2.300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), deben presentar anualmente la declaración jurada informativa Reporte Local, respecto de las transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto.

Asimismo, la ley faculta a la Sunat a establecer la forma, plazo y condiciones en que se presenta la mencionada declaración jurada informativa. Cabe precisar que esta disposición tendrá impacto en aproximadamente 4.000 contribuyentes comprendidos en el ámbito de precios de transferencia.