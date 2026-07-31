Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. | Foto: AFP / Archivo
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. | Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió la jornada en S/3,3980, por encima del cierre previo, impulsado por el fortalecimiento moderado de la divisa estadounidense a nivel global.

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