El precio del dólar abrió la jornada en S/3,3980, por encima del cierre previo, impulsado por el fortalecimiento moderado de la divisa estadounidense a nivel global.

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El índice dólar (DXY) avanzó 0,34% tras la publicación de nuevos indicadores económicos en Estados Unidos que reforzaron las expectativas del mercado sobre la evolución de la inflación.

“Los datos reflejaron un sólido Índice del Costo del Empleo (ECI) para el segundo trimestre, un mayor crecimiento de los salarios y un Chicago PMI por encima de lo esperado, factores que respaldan la fortaleza del dólar. A nivel técnico, el tipo de cambio mantiene un piso en S/ 3.380”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

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En los mercados internacionales, los metales retroceden alrededor de 2% luego de las ganancias registradas en la sesión anterior, mientras que los futuros del petróleo vuelven a subir ante el pesimismo sobre las negociaciones en Oriente Medio. Los activos respaldan un posible cierre al alza del dólar, aunque con elevada volatilidad por el cierre de mes.

En el ámbito local, la atención está centrada en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, prevista para esta tarde. El mercado espera una inflación mensual de 0,3%, frente al 0,23% del mes previo, dato que será relevante para las próximas decisiones de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR). Asimismo, hoy vencen S/86 millones en swaps cambiarios, cuya renovación podría mitigar parcialmente la apreciación del dólar.