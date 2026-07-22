El dólar mostró un ligero retroceso frente a sus principales pares (-0.07%). Foto: Jorge Cerdán / GEC)
El dólar mostró un ligero retroceso frente a sus principales pares (-0.07%). Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión interbancaria en S/3,4020, revirtiendo el nivel de apertura de la mañana (S/3,398) y registrando un ligero avance de 0.03% intradiario. Frente a las sesiones previas de la semana, el billete verde consolida un comportamiento de rango estrecho entre S/3,393 y S/3,403.

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