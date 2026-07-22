El precio del dólar cerró la sesión interbancaria en S/3,4020, revirtiendo el nivel de apertura de la mañana (S/3,398) y registrando un ligero avance de 0.03% intradiario. Frente a las sesiones previas de la semana, el billete verde consolida un comportamiento de rango estrecho entre S/3,393 y S/3,403.

“El dólar mostró un ligero retroceso frente a sus principales pares (-0.07%), mientras que las divisas desarrolladas registraron variaciones mixtas. En la región, el real brasileño y el peso colombiano lideraron las apreciaciones, mientras que el peso chileno fue la moneda con el mayor retroceso”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El especialista indicó que el mercado estadounidense cerró la sesión con pocos cambios, mientras los inversionistas continúan evaluando el alza de los precios del petróleo y esperan nuevos resultados corporativos. Asimismo, agregó que las operaciones militares entre Estados Unidos e Irán mantienen la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

Huayta explicó que el oro y la plata registraron ganancias por segunda sesión consecutiva, mientras que el cobre mostró leves correcciones tras los máximos alcanzados en la sesión previa, escenario que restó soporte a las divisas de economías exportadoras de la región.

En el mercado local, el especialista indicó que los precios de los combustibles retomaron su tendencia al alza, luego de que la apreciación del crudo superara el 25% durante las últimas tres semanas. Agregó que los agentes corporativos y los fondos de pensiones actuaron como ofertantes netos, mientras que los inversionistas extranjeros compensaron con demanda al cierre de la sesión.

Respecto a la política monetaria, Huayta señaló que, al no registrarse vencimientos de swaps cambiarios, el Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo una postura de monitoreo pasivo, renovando vencimientos BCR y colocando depósitos overnight. Añadió que las reservas internacionales, superiores a los US$100.000 millones, continúan respaldando la liquidez del mercado.

De cara a los próximos días, el especialista recordó que mañana no habrá negociación en el mercado cambiario debido al feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Con ello, el dólar acumula una caída de 0,23% en lo que va de la semana.

Mientras que Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, indicó que durante la jornada se negociaron $579 millones en el mercado spot interbancario, casi el doble del flujo visto ayer ($304 millones).

Asimismo, el dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,3970, cierre S/3,4020, promedio S/3,4011, mínimo de S/3,3970 y máximo de S/3,4030. Hoy no hubo vencimiento de swap cambiarios por parte del BCR. Además, el tipo de cambio inició la jornada con flujo de demanda para luego establecerse hacia el S/3,40.

En el plano internacional, Estados Unidos amplió sus ataques aéreos contra Irán, alcanzando por primera vez un objetivo militar cerca de Tabriz, según medios iraníes. EE.UU. e Irán endurecen sus posiciones y reducen las posibilidades de retomar negociaciones de paz en el corto plazo, elevando el riesgo de una mayor escalada en la región.

El presidente Donald Trump anunció que los medicamentos genéricos importados a EE.UU. enfrentarán aranceles de 100% a partir de agosto de 2028, tras un período de transición de dos años en el que continuarán ingresando sin aranceles. La medida busca incentivar el retorno de la producción farmacéutica al país y forma parte de la estrategia de reindustrialización impulsada por la administración estadounidense.