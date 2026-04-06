Resumen

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La moneda retrocedió 255 puntos básicos con respecto al cierre del miércoles. (Foto: Agencia Andina).
La moneda retrocedió 255 puntos básicos con respecto al cierre del miércoles. (Foto: Agencia Andina).
Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 6 de abril cerró en S/3,428, según el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido, la moneda retrocedió 255 puntos básicos con respecto al cierre del miércoles que quedó en S/3,4535, indicó Renta4 SAB.

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