El precio del dólar para este lunes 6 de abril cerró en S/3,428, según el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido, la moneda retrocedió 255 puntos básicos con respecto al cierre del miércoles que quedó en S/3,4535, indicó Renta4 SAB.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por el BCR dejando vencer Swaps Cambiario venta por S/235 millones, mientras que la oferta por empresas no residentes.

En el mercado se negoció US$103 millones a un precio promedio de S/3,42490. El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,42 y un nivel máximo de S/3,430.

Por otro lado, las nóminas no agrícolas de marzo sorprendieron al alza con la creación de 178 mil empleos, muy por encima de lo esperado, reflejando un mercado laboral sólido. Además, la tasa de desempleo se redujo a 4,3%, reforzando la resiliencia de la economía estadounidense.

El BCE prevé que la inflación en la eurozona aumente hasta 3,1% en el segundo trimestre de 2026, impulsada por el encarecimiento de la energía debido a la guerra en Oriente Próximo, manteniéndose por encima del 2% en el corto plazo. Además, advierte que un conflicto prolongado podría intensificar las presiones inflacionarias, afectar el crecimiento económico y endurecer las condiciones financieras.