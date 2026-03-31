Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: AFP)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para este martes 31 de marzo es de S/3,4775.

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