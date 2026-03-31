De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para este martes 31 de marzo es de S/3,4775.

¿En cuánto cerró el dólar el lunes 30 de marzo?

El dólar cerró en S/3,5020 informó el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo con Renta4 SAB, la moneda subió 160 puntos básicos con respecto al cierre del día viernes que cerró en S/3,4860. Durante la jornada, Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos e intervención del BCR con Swaps Cambiario Venta por S/ 200 millones.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

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Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.