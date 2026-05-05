El precio del dólar para este martes 5 de mayo es de S/3,49 con una baja de 0,38% respecto al día anterior según informó Bloomberg.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el lunes 4 de mayo?

El tipo de cambio fue de S/3,5080 según dio a conocer el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido la moneda tuvo una variación de 10 puntos básicos en comparación del precio cierre de la semana pasada que se situó en S/3,5090.

Allisson Pérez, Trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los corporativos mientras que la demanda por los no residentes.

El dólar tuvo un precio mínimo de S/3,5040 y un precio máximo de S/3,5270. Además, en el mercado se negoció US$474 millones a un precio promedio de S/3,5188.