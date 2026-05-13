El precio del dólar cotizó este miércoles 13 de mayo en S/3,4185 con una baja de 0,40% según informó Bloomberg.

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Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 12 de mayo?

El tipo de cambio cerró en S/3,432, con una variación de 35 puntos básicos en comparación del precio del lunes que se situó en S/3,4285, informó Bloomberg.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes. El Banco Central de Reserva (BCR) tiene como vencimientos en Swaps Cambiario Venta por S/200 millones.

Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,427 y un precio máximo de S/3,436. Además, en el mercado se negoció US$349 millones a un precio promedio de S/3,4313.