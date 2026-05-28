Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este jueves 28 de mayo es de S/3,4140 con una baja del 0,13%, respecto al día anterior.

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