El precio del dólar inició operaciones cotizando en S/3,415, por encima del cierre previo, en una jornada en la que el mercado comienza a incorporar el dato de inflación de junio publicado por el INEI.

Al mismo tiempo, el índice dólar (DXY) registró un ligero avance de 0,09%, manteniendo un escenario de cautela tanto en el frente local como internacional.

Según Iván Esquivel, analista de Cumplimiento de Kambista, el INEI reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio subió 0,23% mensual, una cifra por debajo de las previsiones del mercado (+0,7%).

“Este dato obliga a los operadores locales a reconfigurar sus posiciones en dólares ante la próxima decisión de tasas”, señaló. Agregó que el oro avanza (+1,06%) y la plata (+0,89%), brindando un soporte parcial a la moneda local, mientras que el cobre retrocede (-1,19%), limitando las ganancias cambiarias en la apertura.

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En el ámbito internacional, Esquivel indicó que Kevin Warsh enfatizó que las futuras decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal dependerán estrictamente de la evolución económica, descartando calendarios fijos u horizontes condicionados.

Asimismo, destacó que las declaraciones optimistas de Donald Trump sobre las recientes reuniones reducen temporalmente la prima de riesgo global, mientras que el petróleo cae (-1,64%) y cotiza en US$68,87 por barril, presionado por las señales de menor tensión en Medio Oriente y las perspectivas de una demanda debilitada.