Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. | Foto: AFP / Archivo
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. | Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar inició operaciones cotizando en S/3,415, por encima del cierre previo, en una jornada en la que el mercado comienza a incorporar el dato de inflación de junio publicado por el INEI.

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