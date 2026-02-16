Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este lunes 16 de febrero?

Resumen

Durante la jornada la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,3490. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3480, retrocediendo 30 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,3510, según información de Renta4 SAB.

