Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este lunes 16 de febrero?

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3480, retrocediendo 30 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,3510, según información de Renta4 SAB.

Durante la jornada se observó flujo two-way de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,3490. Además, en el mercado se negociaron US$290.6 millones a un precio promedio de S/3,3481.

Por otro lado, la inflación anual en Estados Unidos se ubicó en 2,4% en enero, por debajo del 2,5% esperado y desacelerándose frente al 2,7% previo, señalando una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios. El resultado sugiere un avance en el proceso desinflacionario, reduciendo presiones sobre la política monetaria restrictiva.

Mientras que el euro se mantuvo estable tras la publicación de cifras débiles de la producción industrial de la zona del euro y se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha debido al escaso volumen de negociación ya que los mercados permanecieron cerrados en EE.UU. por ser festivo debido a la celebración del Día de los Presidentes y en China por el Año Nuevo. Finalmente, el DXY cotiza en 96.99 (+0,18%).

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.