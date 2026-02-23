Resumen

El cierre del dólar el pasado viernes 20 de febrero fue de S/3,3630. Foto: Andina.
El precio del dólar cerró en S/3,360, según información del Banco Central de Reserva del Perú. Cabe recordar que el último viernes la moneda cerró en S/3,3630, avanzando 30 puntos. Durante está jornada el dólar estuvo presionado al alza, llegando a un precio máximo de S/3,3660 y mínimo de S/3,3510.

