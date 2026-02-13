Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este viernes 13 de febrero?

Para este viernes 13 de febrero del 2026, el dólar cerró en S/3,3510, retrocediendo 30 puntos respecto al cierre del día miércoles que se situó en S/3,3540, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada el precio del dólar dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3540 y mínimo de S/3,3510. Además, en el mercado se negociaron US$155 millones a un precio promedio de S/3,3525. Asimismo, hoy vencieron S/500 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. No obstante, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró US$10 millones a un tipo de cambio promedio de S/3,3510 por dólar.

Respectó al índice DXY cayó a 96.84 (-0,07%). Cabe precisar que el BCRP mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,25% en febrero, en un contexto de inflación anual de 1,7% y expectativas a 12 meses de 2%, dentro del rango meta.

El banco central prevé que la inflación se mantenga cerca del 2% y destacó un buen desempeño de la actividad económica y del entorno externo. La próxima decisión de política monetaria se evaluará el 12 de marzo.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.