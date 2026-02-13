Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este viernes 13 de febrero?

Resumen

Precio del dólar se mantuvo estable. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

Para este viernes 13 de febrero del 2026, el dólar cerró en S/3,3510, retrocediendo 30 puntos respecto al cierre del día miércoles que se situó en S/3,3540, informó Renta4 SAB.

