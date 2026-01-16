El precio del dólar cerró hoy en S/3,3590, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3610, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada el dólar estuvo presionado levemente a la baja, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3620 y mínimo de S/3,3580.

Además, en el mercado se negociaron US&519.3 millones a un precio promedio de S/3,3590. Asimismo, hoy vencieron S/400 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. El Banco Central compró US$195 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3580 por dólar.

A nivel global el dólar registró una leve caída intradía, aunque se encamina a cerrar su tercera semana consecutiva al alza, respaldado por indicadores económicos superiores a lo esperado en Estados Unidos.

La fortaleza del mercado laboral redujo las expectativas de recortes tempranos de la Reserva Federal, lo que continúa otorgando soporte a la moneda estadounidense, mientras que el DXY cotizó en 99.2 (+0,08%).