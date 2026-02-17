Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este martes 17 de febrero?

Resumen

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026. Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El tipo de cambio para este martes 17 de febrero es de S/3,35 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP).

