De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio para este martes 30 de diciembre es de S/3,37.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar el lunes 29 de diciembre?

Para el cierre, el dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,360 y cierre de S/3,3680, informó Jimena Torres, gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB.

Esto significa un promedio de S/3,3667, mínimo S/3,3650 y máximo S/3,3680. Además, hoy se negociaron US$344 millones en el mercado spot interbancario, 72% más del flujo visto el viernes (US$199 millones).

Asimismo, hoy hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por S/700 millones que vencieron en su totalidad soportando la continua presión a la baja del dólar a nivel global y local.