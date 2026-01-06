Según el Banco Central de Reserva del Perú, el dólar cotiza hoy 6 de enero en S/3,36.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar este lunes 5 de enero?

Para la jornada del lunes 5 de enero, el dólar cerró en S/3,3640, mismo nivel del cierre del año pasado, según Renta4 SAB.

Durante la jornada, la demanda provino por el BCRP que dejó vencer Swaps Cambiarios Venta por S/500 millones e intervino en el mercado comprando US$4 millones a un precio promedio de S/3,3620.

En el mercado se negoció143 millones de usd a un precio promedio de S/3,3636. Además, el dólar tuvo un precio minio de S/3,3620 y un precio máximo de S/3,3660.

Allisson Pérez - Trader de divisas en Renta4 SAB indicó que el dólar se fortaleció frente a la mayoría de monedas asiáticas, impulsado por una mayor demanda de activos refugio ante el aumento de la incertidumbre geopolítica relacionada con la situación en Venezuela, con el índice dólar avanzando cerca de 0,3% en la sesión asiática.

En paralelo, los precios del petróleo retrocedieron alrededor de 1% tras los acontecimientos en Caracas, con descensos tanto del Brent como del WTI. Pese a las amplias reservas petroleras venezolanas, los analistas coinciden en que su limitada capacidad de producción reduce el impacto inmediato sobre el mercado global de crudo.