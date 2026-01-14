Para el inicio de esta jornada, el precio del dólar es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú. Cabe precisar que para el martes 13 de enero, la moneda cerró en S/3,3600.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3620 y mínimo de S/3,3560.

Además, en el mercado se negociaron US$840.3 millones de dólares a un precio promedio de S/3,3582. Asimismo, hoy vencieron S/400 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados.

Proyección del dólar en Perú en 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.