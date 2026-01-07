En la apertura de este miércoles 7 de enero, el dólar cotiza en S/3,36, según el Banco Central de Reserva del Perú. Para la jornada anterior la moneda cerró hoy en S/3,3630, retrocediendo 10 puntos con respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,3634.

Durante la jornada de ayer el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3630 y mínimo de S/3,3570. Además, el dólar estadounidense mostró un ligero repunte, con el índice DXY subiendo 0,28% hasta 98.5460. Este impulso moderado se vio influenciado por datos económicos mixtos en Estados Unidos.

Asimismo, hay una expectativa creciente de que la Reserva Federal (Fed) aplique dos recortes de tasas a lo largo de 2026, lo que mantiene presión bajista sobre la divisa

Proyección del dólar en Perú en 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.