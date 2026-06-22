Asimismo, el índice del dólar global (DXY) se mantiene cerca de los 101 puntos, uno de sus niveles más altos del último año. (Foto: Agencia Andina)
Asimismo, el índice del dólar global (DXY) se mantiene cerca de los 101 puntos, uno de sus niveles más altos del último año. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada en S/3,382, manteniéndose estable respecto a la sesión previa en un contexto de menor volatilidad y mayor optimismo en los mercados internacionales tras señales de distensión en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.