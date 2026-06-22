El precio del dólar inició la jornada en S/3,382, manteniéndose estable respecto a la sesión previa en un contexto de menor volatilidad y mayor optimismo en los mercados internacionales tras señales de distensión en Oriente Medio.

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Asimismo, el índice del dólar global (DXY) se mantiene cerca de los 101 puntos, uno de sus niveles más altos del último año, acumulando un avance cercano al 3% en lo que va del año.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el mercado reaccionó favorablemente a las recientes señales diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. “EE.UU. e Irán retomaron el diálogo fijando una hoja de ruta de 60 días para la paz”, señaló el especialista, añadiendo que este escenario impulsó una caída de 2% en el precio del crudo Brent hasta los US$74 por barril.

El especialista agregó que los metales iniciaron la jornada con resultados mixtos. Mientras el oro retrocedió (-0,63%), el cobre avanzó (+0,72%) y la plata registró un incremento de (+1,12%), reflejando ajustes en el comportamiento de los mercados frente a los acontecimientos internacionales.

En el ámbito local, Huayta indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) publicó durante el fin de semana su reporte de inflación y perspectivas económicas para el periodo 2026-2027, destacando un escenario favorable si mejora el contexto internacional.

Además, señaló que los niveles actuales de precios y volúmenes de exportación continúan respaldando al sol peruano, mientras la demanda de bonos soberanos refleja un mayor interés de inversionistas extranjeros.