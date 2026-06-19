Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde su llegada al mercado peruano en 2024, la fintech ha consolidado alianzas con operadores de gaming y plataformas digitales. Foto: GEC.
Desde su llegada al mercado peruano en 2024, la fintech ha consolidado alianzas con operadores de gaming y plataformas digitales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

ProntoPaga, proyecta que el volumen de operaciones en Perú podría multiplicarse hasta por cinco durante los partidos de mayor relevancia del Mundial 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.