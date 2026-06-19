ProntoPaga, proyecta que el volumen de operaciones en Perú podría multiplicarse hasta por cinco durante los partidos de mayor relevancia del Mundial 2026.

“El Mundial es uno de los eventos más importantes para nuestra industria este año. Esperamos un fuerte aumento de depósitos durante los partidos, así como un incremento de retiros al finalizar los encuentros, lo que genera una alta rotación de fondos en períodos muy cortos”, señaló Micha Calmet, country mánager de ProntoPaga Perú.

La compañía, especializada en infraestructura de pagos digitales para América Latina, participa en el Peru Gaming Show (PGS) 2026, donde comparte las capacidades tecnológicas desarrolladas para afrontar el incremento esperado de la demanda.

Para responder a estos picos de actividad, la empresa cuadruplicó su capacidad de procesamiento, pasando de 5.000 a 20.000 transacciones por minuto (TPM). Además, las pruebas internas ya alcanzan las 70.000 TPM y la meta es llegar a 120.000 TPM durante el desarrollo del torneo.

Asimismo, ProntoPaga incrementó en 67% su capacidad de infraestructura tecnológica, incorporando mejoras en balanceo de carga, procesamiento de datos y bases de datos para garantizar una operación continua y segura.

Desde su llegada al mercado peruano en 2024, la fintech ha consolidado alianzas con operadores de gaming y plataformas digitales, en un contexto de creciente adopción de pagos en tiempo real en el país.

“Perú es uno de los mercados más importantes para nuestra expansión regional. La digitalización de los pagos y eventos masivos como el Mundial seguirán impulsando la demanda por soluciones rápidas, seguras y escalables”, agregó Calmet.