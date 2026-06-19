Resumen

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Durante la semana del 8 al 11 de junio, los videos relacionados al mundial tuvieron 196 millones de visualizaciones por parte de los usuarios peruanos. (Foto: AFP)
Durante la semana del 8 al 11 de junio, los videos relacionados al mundial tuvieron 196 millones de visualizaciones por parte de los usuarios peruanos. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

TikTok es el hub de descubrimiento donde el deporte encontró su nueva casa: el 72% de los usuarios de la plataforma a nivel global disfruta del contenido deportivo creado por fans, como repeticiones, edits y reacciones.

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