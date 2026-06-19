TikTok es el hub de descubrimiento donde el deporte encontró su nueva casa: el 72% de los usuarios de la plataforma a nivel global disfruta del contenido deportivo creado por fans, como repeticiones, edits y reacciones.

Además, el 85% utiliza TikTok como segunda pantalla durante eventos en vivo, complementando con la transmisión tradicional. Esta dinámica convierte cada partido en una experiencia compartida.

Este Mundial 2026 ya dio una muestra clara, mientras 5 mil millones de personas siguieron el torneo a nivel global, en TikTok se visualizaron más de 20 mil millones de videos y se publicaron más de 430 mil contenidos alrededor del evento, solo en Latinoamérica. La región, de hecho, lidera el engagement global: los videos deportivos en LATAM registran 58% más de vistas por video que en otras regiones.

En Perú, esta tendencia se refleja en la nueva edición del torneo: durante la semana del 8 al 11 de junio, los videos relacionados al mundial tuvieron 196 millones de visualizaciones por parte de los usuarios peruanos, casi un 70% más que la semana anterior, y solo en el día del partido inaugural se registraron 81 millones de visualizaciones en contenidos del tema, generando +80% más visualizaciones que el día anterior.

El Mundial 2026 dentro de la plataforma

Para este Mundial 2026, TikTok lanzó un Centro de Información de la Copa Mundial dentro de la plataforma, un espacio interactivo donde los fanáticos podrán explorar datos de cada selección y sus jugadores, el calendario completo de partidos, novedades sobre entradas y contenido exclusivo.

Del feed a la conversación global

Más allá del Mundial, el fútbol en TikTok funciona como una conversación abierta y colectiva. Esa conversación, además, llega a todas las audiencias: el 64% de las mujeres elige TikTok como plataforma de referencia para contenido deportivo, y el 46% de las vistas globales de deporte en la plataforma durante el primer semestre de 2025 provinieron de usuarias.

La dinámica también impacta en la pantalla grande: los fanáticos son un 42% más propensos a ver partidos en vivo después de consumir contenido deportivo en TikTok, lo que confirma que la plataforma no compite con la transmisión, sino que la complementa.