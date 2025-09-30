Un 40% de la inversión pública puede ser más eficiente, ¿qué puntos observa la OCDE del gasto peruano?

De acuerdo con el informe ‘Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025′, la inversión pública en el Perú alcanza el 5,2% del PBI nacional, al 2024, mientras que el promedio de la OCDE es de 3,5% del PBI.

Pese a un mayor gasto, la calidad de infraestructura, como transporte y logística, es menor en Perú.

En el reporte, la OCDE apunta que uno de los principales factores de ineficiencia es la contratación pública, representando casi el 50% del gasto público.

Esto se debe a una escasa transparencia, excesiva burocracia y grado insuficiente de competencia en procesos de licitación, los cuales elevan los costos de los proyectos, generan retrasos y llevan a que haya una deficiente prestación de servicios públicos.

Además, el organismo también considera que se debe reformar la planificación y evaluación de proyectos de inversión. Y es que pese a que existe un Plan Nacional de Infraestructura, “este plan apenas guarda relación con la selección de proyectos y con el marco presupuestario multianual”.

OCDE sostuvo que hasta un 40% de la inversión pública se puede utilizar de manera eficaz sin elevar el gasto público. (Foto: Andina)

Tema fiscal

En otra parte del documento, la OCDE indicó que vienen aumentando los riesgos a mediano plazo para la sostenibilidad fiscal.

En ese sentido, señaló que los compromisos de ampliación de gasto no tienen un respaldo por nuevas fuentes de ingreso.

“Las proyecciones de la OCDE sugieren que, si no se adoptan nuevas medidas, la ratio de deuda pública de Perú seguirá aumentando de forma considerable, si se tienen en cuenta las necesidades de gasto ya comprometidas para las pensiones y la adaptación al clima”, apuntó el reporte.

A mayo de 2025, existían 242 proyectos legislativos con impactos fiscales negativos: 42 plantean la reducción de ingresos fiscales y nuevos beneficios tributarios, 184 aumentaban el gasto público y 22 afectaban a las finanzas subnacionales.

OCDE indicó que vienen aumentando los riesgos a mediano plazo para la sostenibilidad fiscal. (Fuente: Andina)

A ello se suman los proyectos de infraestructura en curso que pueden generar compromisos fiscales de hasta 19% del PBI y el apoyo a Petro-Perú.

“Estas crecientes presiones aumentan de forma significativa los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas ante la ausencia de medidas compensatorias”.

Y es que, sobre el déficit fiscal, la OCDE proyecta que cerrará en 2,5% este año y 2,2% en el 2026, superando la meta de límite fiscal de ambos años (2,2% en 2025 y 1,8% en 2026).

“Cumplir con la regla fiscal de un déficit de 1% del PBI es importante para preservar la confianza de los inversionistas, mantener bajos costos de endeudamiento y conservar la capacidad de responder ante impactos futuros”, señaló Mathías Cormann, secretario general de la OCDE, en la presentación del reporte.

Cormann consideró que el cumplimiento de las reglas fiscal se puede lograr con medidas como la eliminación de subsidios ineficientes a los combustibles y sin reducción de tasas del IGV, así como conteniendo el gasto en personal laboral.

Sobre el déficit fiscal, la OCDE proyecta que cerrará en 2,5% este año y 2,2% en el 2026 (Fuente: Andina)

Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, sostuvo que en los últimos 25 años, el Perú incumplió la regla fiscal en cuatro años (2000, 2014, 2023 y 2024). Alegó que esto se debió a choques externos, fenómenos climatológicos y conflictos sociales.

Agregó que el déficit en setiembre cerraría en 2,3%, por lo que se debe observar lo que sucederá en el último trimestre.

Por otro lado, el ministro reafirmó su compromiso para continuar trabajando en las recomendaciones de la OCDE, lo que implicará trabajar en reformas pendientes a nivel microeconómico.

“Sabemos que va a significar la implementación de ambiciosas reformas estructurales que tenemos pendiente hace muchos años. Hemos avanzado mucho en la reforma macro y no tanto en las reformas micro“, expresó.