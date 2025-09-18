La Universidad del Pacífico presentó Agenda 2026: Políticas públicas para retomar el desarrollo, una iniciativa del Centro de Investigación (CIUP) en colaboración con la Escuela de Gestión Pública (EGP) que busca enriquecer el debate electoral con 14 propuestas de política pública orientadas al bienestar de la población y al desarrollo sostenible del país.

Los documentos, elaborados por profesores e investigadores de la Universidad del Pacífico, abordan temas de alta prioridad en los principales sectores económicos, sociedad civil y ciudadanía. El objetivo de la iniciativa es ofrecer evidencia y conocimiento a los partidos políticos y futuros tomadores de decisión del periodo 2026–2031.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Lo que queremos es que nuestros futuros gobernantes basen sus propuestas en evidencia y que sus planes de gobierno incorporen estrategias y acciones que, de implementarse, realmente contribuyan a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Necesitamos discutir lo realmente importante hoy, no podemos seguir esperando”, explicó Joanna Kámiche Zegarra, directora del CIUP.

Los documentos establecen el punto de partida para intercambiar ideas y miradas acerca de las mejoras que requieres el país. Se abordan las estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana, y políticas para lograr un crecimiento económico con responsabilidad fiscal. También, analizarán cómo debe posicionarse el Perú ante las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Explorarán el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales y cómo la transformación digital puede impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y, por tanto, al crecimiento sostenible.

La presentación oficial de Agenda 2026 se realizará el 25 de septiembre de 2025, en un evento que reunirá a especialistas, tomadores de decisiones, líderes de opinión, medios de comunicación y público en general. La ocasión servirá como un espacio para dialogar y debatir sobre estas propuestas que abarcan desde materias de política, hasta seguridad ciudadana, empleo juvenil, pensiones, agua y transformación digital.