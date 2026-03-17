Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, participó en el foro de candidatos organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), donde planteó cambios en la ejecución de la inversión pública y propuso un mayor rol del sector privado en el desarrollo de infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.