Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, participó en el foro de candidatos organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), donde planteó cambios en la ejecución de la inversión pública y propuso un mayor rol del sector privado en el desarrollo de infraestructura.

Durante su intervención, sostuvo que la ejecución de obras debería estar a cargo de empresas, evitando la intermediación del Estado en el manejo de los recursos. “Prefiero mil veces la ejecución privada a que el dinero pase por el MEF”, dijo.

En esa línea, explicó que este esquema implicaría que las empresas realicen directamente los proyectos en lugar de transferir recursos al Estado. “Tú págame con una obra, págame con un hospital, con un colegio”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el funcionamiento del aparato estatal en la gestión de recursos públicos, señalando que existe ineficiencia en la ejecución del gasto. “Se ha transformado en una empresa con un montón de empleados que no produce”, sostuvo.

Asimismo, reiteró su propuesta de privatizar Petro-Perú como parte de una reestructuración del sector. “Petro-Perú, dárselo a los trabajadores, privatizarlo para los trabajadores”, dijo.

En el ámbito financiero, planteó permitir el ingreso de banca digital internacional con el objetivo de incrementar la competencia en el sistema. “Basta que tenga estándares internacionales para que opere en el Perú”, indicó.

También propuso modificaciones en el sistema previsional, orientadas a dar mayor libertad a los afiliados en la administración de sus fondos. En ese contexto, cuestionó el esquema actual al señalar que no está alineado con los intereses de los afiliados.

Respecto a las micro y pequeñas empresas, planteó la creación de un banco especializado para facilitar su acceso al crédito, destacando su relevancia en la economía. “El sector informal es la columna vertebral del empleo en el Perú”, afirmó.

El candidato también propuso medidas para reducir costos en regiones, entre ellas una disminución de tarifas eléctricas en el sur del país como parte de un plan focalizado.

En materia de pensiones no contributivas, planteó incrementar el monto de Pensión 65. “Darles S/ 500 por lo menos mensual”, dijo.

En paralelo, vinculó el desarrollo económico con la seguridad, planteando mayores recursos para inteligencia y un endurecimiento de las sanciones frente al crimen organizado. “Hay que pasar estos delitos a un enfoque de seguridad nacional”, dijo.

Finalmente, planteó impulsar la inversión extranjera eliminando barreras regulatorias y ampliando los mercados de origen del capital. “Hay que abrirle la puerta a la inversión internacional”, sostuvo.