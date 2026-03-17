El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) planteó retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y restablecer el sistema de jueces sin rostro para enfrentar la criminalidad.

Durante el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, realizado este martes 17, aseguró que la corte “desprotege a las Fuerzas Armadas y la Policía”, y la calificó como “de derechos inhumanos”.

Minutos antes, el aspirante a Palacio inició su participación en el foro con un diagnóstico sobre el aparato estatal: “Tenemos que reconocer que el Perú se ha transformado en una empresa con un montón de empleados, asesores, consultores, alquileres y contratos inflados”, sostuvo.

El también ex alcalde de Lima añadió que “la triste realidad que se repite en la Municipalidad de Lima se replica en todo el Estado” y calificó la situación como la de “un Estado ausente y corrupto, que es una cleptocracia”.

Justicia y seguridad ciudadana

López Aliaga propuso una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público basada en la meritocracia. “Los mejores alumnos de Derecho deben tomar el control”, afirmó.

Además, planteó un sistema de confinamiento en zonas alejadas de la selva para criminales, comenzando por violadores de menores.

Según explicó, estos cumplirían sus condenas en “colonias penitenciarias” en lugares remotos, de difícil acceso y sin conexión a Internet.

También propuso la creación de una central de interceptación legal de comunicaciones y establecer cadena perpetua para delitos como extorsión, sicariato, violación de menores y corrupción de funcionarios.

Esas medidas, según dijo, formarían parte de un “shock legislativo” que incluiría la presentación de 50 proyectos de ley desde el inicio de su eventual gobierno, el 28 de julio de este 2026. Incluso, adelantó que plantearía una cuestión de confianza para asegurar la viabilidad de este paquete normativo ante la Cámara de Diputados.

También planteó intervención militar en La Pampa, en Madre de Dios, para combatir la minería ilegal, una actividad a la que calificó como “un cáncer que está creciendo”. Sostuvo que es necesario “entrar con fuerza” para recuperar el control del territorio.

En el plano económico, el candidato de Renovación Popular aseguró respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva, mantener el nivel de reservas internacionales y apuntar a mejorar el grado de inversión.

Además, propuso reducir el tamaño del Estado y ampliar el mecanismo de obras por impuestos, de modo que el sector privado ejecute directamente proyectos de infraestructura, con supervisión de terceros independientes.

Ámbito social

López Aliaga propuso convertir cada colegio en un centro de alimentación, garantizando tres comidas diarias, incluidos sábados y domingos, para los estudiantes, madres gestantes y madres solteras.

Según afirmó, esa política permitiría erradicar la anemia en un plazo de tres años. Para ello, planteó contar con el apoyo de la iglesia evangélica y la iglesia católica.

También prometió una reestructuración profunda de Essalud y el Ministerio de Salud, al considerar que “no pueden seguir siendo botín” de nadie, en aparente referencia al candidato presidencial César Acuña.