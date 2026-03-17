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Resumen

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Por Martín Calderón

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) planteó retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y restablecer el sistema de jueces sin rostro para enfrentar la criminalidad.

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