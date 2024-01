La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) alertó acerca de la existencia de 78 aplicativos de préstamos informales en dispositivos móviles durante el 2023. Esta modalidad capta ciudadanos que buscan un préstamo rápido a través de sus celulares, brindan su información personal -como el documento de identidad, dirección o números de tarjetas de crédito- a una aplicación descargada y finalmente son obligados a pagar un préstamo que muchas veces reciben contra su voluntad.

Si bien mediante la coordinación con las oficinas de Google en el Perú, que es la plataforma donde se descargan las aplicaciones, se logró cerrar a más de la mitad, siempre cabe la posibilidad de que estos vuelvan al mercado.

“De esos 78 aplicativos, logramos que el 60% sean desactivados. Sin embargo, muchas veces no es que salen del mercado y no regresan, sino que muchas veces vuelven con un nombre distinto. Formalmente son un aplicativo distinto”, explicó Carlos Cueva, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS.

Esta modalidad es informal debido a que las empresas que ofrecen estos préstamos no tienen la autorización de la SBS para poder operar, es decir, no tienen necesariamente un respaldo financiero para poder brindar un crédito. Su situación las hace propensas a realizar fraudes y extorsiones.

“Muchas personas necesitan dinero y buscan préstamos o caen en la publicidad de Facebook o Instagram con links de aplicativos de préstamos. Sin embargo, muchas veces la persona no completa el proceso y lo corta, pero como el aplicativo ya tiene los datos del dispositivo o de cuentas, estos depositan el dinero automáticamente a la cuenta bancaria. Son montos pequeños, de S/150, S/200. Estos ya lo atan a una deuda. A la semana ya están cobrando intereses”, agregó.

Montos

Si bien no se puede determinar el impacto total de esta modalidad, la SBS estima que en el 2023 se pudo captar alrededor de S/1 millón.

“El interés puede llegar a 800% o 1.000% del préstamo entregado. En un momento esto se convierte en un tema de extorsión, no de intereses. Es extorsión pura”, remarcó.

Respecto al otro 40% de aplicativos que no fueron cerrados, Cueva comentó que se debe a que en ocasiones no se puede probar que los aplicativos atentan contra las normas de Google o no hay evidencia suficiente de que realizan actividades ilícitas.

Asimismo, Cueva comentó que en lo que va de enero la entidad ya identificó alrededor de 10 nuevos aplicativos que ofrecen préstamos informales.

El funcionario pidió que en caso se vea este tipo de actividad o se tenga una denuncia sobre esquemas que ofrecen préstamos fraudulentos, un usuario se puede contactar con la SBS a través del correo informalidad@sbs.gob.pe.