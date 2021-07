Conforme a los criterios de Saber más

El servicio de telemedicina ha despegado con fuerza en este último año, tal es así que las cifras obtenidas en el sector dan cuenta de un impacto en las teleconsultas que seguirá acelerándose en los próximos meses.

“Las atenciones por teleconsulta fueron de 13.233 en el 2019, 432.135 en el 2020 y en lo que va del año se vienen realizando 418.749, totalizando la cifra de 864.117 atenciones por teleconsulta”, especifica la doctora Cecilia López, integrante del equipo técnico de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud (Minsa).

En el sector privado, las cifras se han replicado. En el caso de Sanna, por ejemplo, las atenciones virtuales representan actualmente entre el 10% y 20% de las consultas que se realizan a sus pacientes, informa a Día1 Francisco Feliu, miembro del Consejo de la Asociación de Clínicas Privadas y gerente de la Clínica San Borja (parte de la red Sanna).

En tanto, desde la Clínica Internacional especifican que, como parte de asistir esta nueva demanda, han masificado sus atenciones y pasaron de coberturar tres especialidades vía esta modalidad a más de 30, según refiere Pablo Yarmuch, su gerente general.

“El principal desafío ha sido impulsar las adecuaciones tecnológicas para dar un servicio de calidad en donde los procesos funcionen bien”, comenta Feliu desde Sanna.

La implementación de este servicio; sin embargo, no es nueva en el sector. Las clínicas ya habían reunido experiencias previas al respecto a fin de ampliar su campo de acción hacia otros departamentos del país.

“Grupo San Pablo ya venía trabajando previamente, porque tenemos unidades remotas –unidades mineras en las cuales tenemos centros de salud–”, ejemplifica Oscar Huapaya, jefe corporativo de Informática Biomédica de Grupo San Pablo.

Es en medio de este contexto donde se produjo el empuje que le dio el contexto de pandemia al sector tecnológico –en este caso, a la telesalud– como una medida para prevenir contagios sin descuidar el monitoreo de la salud de los pacientes. No obstante, este recurso sigue en potencial ascenso cuando se conoce que solo el 40,1% de los hogares peruanos está conectado a Internet (INEI, 2021).

“Inicialmente fue un impacto bastante fuerte porque son dos frentes: por un lado, los médicos, quienes no estaban capacitados y no estaba preparados para esta coyuntura; y por otro lado, el paciente, porque no hay una buena señal de Internet y no todos tienen un teléfono que acepte una cámara”, cuenta Huapaya.

En línea con lo expresado anteriormente, una reciente encuesta de Neo Consulting ha reflejado que, si bien existe un 37% de limeños satisfechos con el servicio de teleconsulta, un 24% no se ha sentido satisfecho con la misma; mientras que un 39% se mantiene neutro.

“Los mayores motivos que se encuentran para esta insatisfacción es que hay una diferencia con el tema físico. Todavía las personas no confían completamente [en el servicio]. Y lo otro son los problemas de conexión a Internet y también tiene que ver con la plataforma que se utiliza”, observa Daniel Falcón, fundador y CEO de la firma.

Así también, se ha evidenciado que seis de cada 10 limeños se sienten incómodos con el uso de chatbots para realizar consultas sobre temas relacionados a su salud en plataformas digitales.

Aún con desafíos por concretar en el sector para alcanzar un sistema de atención más eficiente, desde el Minsa proyectan que las teleconsultas se consolidarán como una estrategia sostenible y económica, de modo que “más establecimientos de salud mejorarán su oferta de servicios”.

