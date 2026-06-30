El precio del dólar cerró hoy en S/3,4090, retrocediendo 40 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4130.
El precio del dólar cerró hoy en S/3,4090, retrocediendo 40 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4130.
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Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,4040 y máximo de S/3,4180.
Además, en el mercado se negociaron 391 millones de dólares a un precio promedio de S/3,4107. Asimismo, hoy vencieron en Swap Cambiario Venta por S/265.7 millones los cuales no fueron renovados. Se colocaron S/200 millones en Swap Cambiario Compra a un plazo de 2 meses.
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La balanza comercial acumulada en 12 meses alcanzó un superávit de US$43.049 millones a abril, mientras que solo en abril registró un saldo positivo de US$3.304 millones.
El resultado fue impulsado por el fuerte crecimiento de las exportaciones, especialmente tradicionales como cobre y oro, aunque las importaciones también aumentaron por mayores compras de bienes de consumo, derivados de petróleo y bienes de capital. Finalmente, el índice DXY cotizó en 101.12 (+0,10%).
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