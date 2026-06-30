Precio del dólar bajó 40 puntos respecto al cierre del viernes. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar bajó 40 puntos respecto al cierre del viernes. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4090, retrocediendo 40 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4130.

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