Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,47%

Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,47%, a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales.

Diez minutos después del inicio de la sesión, el Dow Jones de Industriales subía un 0,47 %, hasta 49.379 unidades; el selectivo S&P 500 crecía un 0,61%, hasta 6.931 puntos, y el Nasdaq aumentaba un 0,86%, hasta 23.672 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, se disparaba 4,33% en bolsa después de anunciar este jueves que obtuvo un beneficio neto de US$5.553 millones en 2025, un 13% menos que el año pasado.

Los bancos Morgan Stanley y Citigroup también crecían más del 3% (3,21% y 3,03% respectivamente) tras presentar sus resultados hoy y ayer, respectivamente.

En el sector tecnológico, Micron subía un 3,53% y Nvidia ganaba un 2,64% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, signara una proclamación para imponer aranceles del 25 % a ciertos semiconductores, que no se aplicará a los chips que contribuyan al desarrollo tecnológico de EE. UU.