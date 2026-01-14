Los bancos centrales de Brasil y Chile defendieron la independencia de las autoridades monetarias en el mundo tras la investigación judicial que enfrenta Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Desde el Banco Central de Chile (BCCh) subrayaron la importancia de la independencia de estos organismos.

“Como principio general, el Banco Central de Chile (BCCh) reafirma la importancia de la autonomía de la banca central como pilar de la estabilidad económica”, se lee en un comunicado de la entidad.

En tanto, la entidad brasileña se sumó a un comunicado conjunto en solidaridad con el presidente de la Fed.

“Nos solidarizamos plenamente con el sistema de la Reserva Federal y con su presidente , Jerome Powell”, sostiene la entidad en una declaración conjunta firmada por los jefes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de Australia y Canadá.

“La independencia de los bancos centrales es un pilar de la estabilidad de precios, financiera y económica, en interés de los ciudadanos a los que servimos”, agrega la declaración donde se suman los bancos centrales de Dinamarca, Corea del Sur, Suecia y Suiza.

Cabe precisar que el pronunciamiento llega en un contexto marcado por la polémica en torno a la causa penal iniciada en Estados Unidos contra Powell, vinculada a las obras de renovación del edificio de la Reserva Federal.