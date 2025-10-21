Wall Street cierra dispar, pero con un récord para el Dow Jones

Wall Street cerró sin una dirección clara el martes, en un mercado que asimila una nueva tanda de resultados empresariales en general mejores de lo esperado.

El Dow Jones ganó 0,47% y alcanzó un nuevo récord en el cierre, a 46.924,74 puntos. El tecnológico Nasdaq perdió 0,16% y el índice ampliado S&P 500 terminó estable.

“La temporada de resultados sigue siendo un factor favorable para el mercado y estamos claramente ante un entorno donde las empresas pueden prosperar”, dijo a la AFP Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management.

“Los beneficios de las empresas y las perspectivas que las acompañan anuncian un ciclo favorable (...) que hace subir los precios de las acciones”, coincide José Torres, de Interactive Brokers.

Entre los grandes grupos que superaron las expectativas, las acciones del fabricante de automóviles estadounidense General Motors se dispararon (+14,84% a 66,61 dólares).

El gigante estadounidense de refrescos Coca-Cola (+4,11% a 71,25 dólares)también se benefició de la publicación de sus resultados financieros, que superaron las expectativas.

El mercado estadounidense espera esta semana los resultados de otras empresas importantes, entre el especialista en vehículos eléctricos Tesla (miércoles) y la empresa de semiconductores y procesadores Intel (jueves).

Netflix, que publicó resultados luego del cierre, decepcionó y bajaba hasta 6% en las operaciones posteriores a la campana. “La temporada debería continuar siendo favorable”, estimó Urbanowicz.

Sin embargo, según el analista, la única sombra en el panorama sería “cualquier obstáculo adicional en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos”, que “será difícil de manejar para el mercado y las empresas”.