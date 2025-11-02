Arte peruano: vehículo para el diálogo y la diplomacia

A pocas calles de la Casa Blanca, entre el monumento a George Washington y el monumento ecuestre de Bolívar, se encuentra el Museo de Arte de las Américas (AMA). Washington nunca supo de Bolívar, pero Bolívar lo veneró como el símbolo del hombre libre. Hoy, entre ambos monumentos, el arte continúa la conversación que ellos no pudieron tener: un diálogo entre el Norte y el Sur del continente, entre la memoria y la esperanza.

Ese diálogo se establece también en “Perspectivas peruanas”, exposición de 31 piezas seleccionadas de su colección, abierta el pasado 11 de setiembre, y que permanecerá en esta capital hasta fin de enero. En las salas del AMA, obras de artistas del continente cuentan historias de migración y resistencia. Entre ellas, el arte peruano ocupa un lugar esencial. La exhibición es financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, la Misión Diplomática del Perú en EE.UU. y la Misión Permanente de Perú ante la OEA.

“Naturaleza muerta” de la artista Maricruz Arribas ( 2000 ).

La diplomática colombiana Laura Gil, quien asumió este año el cargo de Secretaria general adjunta de la OEA, dotó al museo bajo su cartera de una nueva misión: concebir el arte como espacio de encuentro del hemisferio. Para ella, la cultura resulta una herramienta viva de diplomacia. Así el museo vuelve a proyectarse como un espacio de intercambio e inspiración, respaldado por las 2.000 obras de arte de su colección.

La historia del AMA es también la historia de la diplomacia cultural en la región. Su colección comenzó a formarse en 1949, con la donación de la obra “Return from the Fair” del brasileño Cándido Portinari. Ocho años después, en 1957, la OEA intitucionalizó un fondo de adquisiciones que consolidó un programa artístico liderado entonces por el crítico cubano José Gómez Sicre. Gil nos recuerda que, mucho antes de la fundación formal de la OEA, su antecesora, la Unión Panamericana, ya promovía el arte de las Américas, y que el Perú fue uno de los primeros países representados.

“Cholita cusqueña”, grabado de José Sabogal de 1925.

Actualmente, son 106 obras peruanas que integran la colección del museo. La última incorporación es la instalación “El viaje / Desplazamientos” (2004), de Carlos Runcie Tanaka, donada este año. “Su obra reafirma esa tradición de diálogo entre pasado y presente, entre identidad y desplazamiento. Nos recuerda que viajar, en el fondo, también es una forma de pertenecer”, afirma Gil.

—El lugar de Szyszlo—

En palabras de la directora de la institución, Adriana Ospina, un pintor como Fernando de Szyszlo es una figura cardinal para entender la historia del museo. “Su relación con la OEA comenzó en 1953, cuando presentó su primera individual en la galería de la organización. En 1958, colaboró con José Gómez Sicre en el Boletín de Artes Visuales, publicación pionera que difundía el arte americano. Ese diálogo entre un artista en búsqueda y un curador visionario es parte esencial del ADN del AMA”, nos cuenta.

De Fernando de Szyszlo, “Paracas Landscape” ( 1981 ), parte de la colección del Museum of the Americas

Es por ello que el museo conserva una representativa muestra de sus pinturas, relieves y piezas gráficas, que permiten recorrer distintas etapas de la carrera del desaparecido artista. “Se trata de un conjunto que revela la coherencia de su pensamiento estético. Szyszlo nos enseñó que la abstracción latinoamericana no era una imitación europea, sino una manera de expresar lo ancestral con voz propia”, afirma.

“En el arte peruano contemporáneo la abstracción ha sido una vía para reinterpretar lo prehispánico. Ha funcionado como un vehículo articulador entre un lenguaje moderno y las esencias y estructuras de raíces ancestrales. Artistas como Szyszlo, Shinki y Tokeshi lograron traducir símbolos primigenios en lenguajes universales. En sus obras, la geometría, la luz y la materia se convirtieron en vehículos de espiritualidad”, añade.

EL DATO El Museo de Arte de las Américas es el espacio para la creación moderna y contemporánea latinoamericana y caribeña más antiguo en EE.UU. Forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la democracia, la paz y la justicia entre sus 35 países miembros.

Ubicado en el 201 de la 18th St. en Washington D.C., la colección del AMA representa las tendencias artísticas desarrolladas en la región, incluyendo la nueva figuración, la abstracción geométrica, el arte conceptual, el arte óptico y el cinético.