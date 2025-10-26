César Vallejo, “Poesía reunida”: nuevas lecturas para la obra de nuestro mayor poeta

Uno de los últimos eventos del X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, la tarde del viernes 17 de octubre, fue la presentación de la “Poesía reunida” de César Vallejo, editada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. En el acto, Eduardo Hopkins, director de la Academia Peruana de la Lengua, el escritor Alonso Cueto y el académico español Darío Villanueva celebraron la edición conmemorativa y subrayaron la necesidad de priorizar criterios estrictamente artísticos en la crítica vallejiana, rechazando anécdotas o interpretaciones pintorescas como, decía Hopkins, vincular la obsesión de Vallejo por el color azul con una indocumentada sífilis, o la iniciativa de un crítico de contactar con el poeta en una sesión de espiritismo.

Pero hubo un académico que, siendo responsable de la edición y del estudio introductorio, no pudo estar presente en el Teatro Municipal de Arequipa. Se trata del poeta Marco Martos, quien debió quedarse en Lima reponiéndose de una compleja fractura. En proceso de recuperación, el maestro nos recibió días después en su casa. Contempla por primera vez la edición y sonríe satisfecho. Vallejo es el tercer autor peruano reclutado en la edición conmemorativa de la RAE, tras “La ciudad y los perros” (2012), de Vargas Llosa, y “Los ríos profundos” (2023), de Arguedas. Todas ediciones dirigidas por Martos, por cierto.

POESÍA REUNIDA EDITORIAL: RAE / ASALE / ALFAGUARA AÑO: 2025 PÁGINAS: 416

—Edipo y Vallejo—

En la presentación en Arequipa, los académicos ubicaron a Vallejo en la línea de la renovación poética hispanoamericana iniciada por Rubén Darío, destacando su inmersión inicial en las vanguardias. Hay en los prólogos del libro reflexiones muy interesantes, como puede ser la confluencia entre el marxismo y la fe cristiana en el pensamiento vallejiano o los poemas que le dedicara el chileno Pablo Neruda, presencia que quizás no habría entusiasmado al vate liberteño, sabida la enemistad entre ambos. Pero es una hipótesis lanzada por Martos la que seguramente llamará a la polémica: desde una lectura psicoanalítica, los poemas de “Los heraldos negros” dedicados a su madre sugieren un complejo de Edipo que Vallejo superará en libros posteriores.

“Eso tiene que ver con el psicoanálisis clásico”, afirma el poeta. “De hecho, el complejo de Edipo sigue siendo importante para el psicoanálisis, pero ya no de una forma determinante. Recordemos que Vallejo es el último de sus hermanos. Su padre era una especie de abuelo, símbolo de orden, de poder. En su poesía, Dios es el representante del padre. De ahí viene ‘Como el odio de Dios’, en el primer poema de ‘Los heraldos negros’”, explica.

Para Martos, a partir de esta visión edípica, Vallejo irá desarrollando otras formas de pensar el amor. “No sabemos si Vallejo llegó a leer a Carl Jung. Pero su poesía coincide con el psiquiatra suizo en el sentido de que la creación nace del inconsciente, como lo creían también los surrealistas. En su poema ‘Cuatro conciencias’, Vallejo sugiere que hay una conciencia superior, una posibilidad de recuperar la racionalidad que incluya también el inconsciente. Eso es algo que Jung dijo primero”, afirma.

Otra clave propuesta por Martos en su estudio nos recuerda que “Los heraldos negros”, primer poemario de Vallejo publicado en 1919, resulta clave para comprender los poemas posteriores de Vallejo.

“Si tú buscas 20 poemas claves de todos sus libros, dos o tres estarán en ese libro. Desde el inicio, con ‘Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!’ o ‘Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave’, del poema ‘Espergesia’. Son poemas en donde prima la desesperanza, sentimiento que irá dejando conforme avance su vida y vaya conociendo las luchas de los pueblos y opte por el marxismo. Pero sin dejar nunca ese origen”, añade Martos.