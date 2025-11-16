¡Directo a la Liga 1! CD Moquegua venció a César Vallejo y ascendió a Primera División.
Redacción EC
Redacción EC

Después de 12 años, Moquegua tendrá fútbol profesional. CD Moquegua venció 3-2 a César Vallejo (4-2 en el marcador global) y se quedó con el último boleto a la desde la Segunda División.

Dirigidos por Jaime Serna, el equipo del sur del país supo imponerse en ambas llaves al combinado ‘Poeta’. En la ida disputada en Trujillo, venció 1-0; mientras que en la vuelta selló su pase directo con un peleado 3-2 que coronó una gran campaña.

Jefferson Collazos abrió el marcador a los 21′ para los locales, que tenían la posesión del balón y hacían justicia en el marcador. Minutos después, Eros Montenegro puso el 2-0 y la balanza a favor de CD Moquegua, que se ilusionaba con el ascenso.

Sin embargo, César Vallejo la puso difícil. Joel Quispe y Miguel Cornejo (de penal) pusieron las cosas 2-2 antes de finalizar el primer tiempo y la definición en suspenso. Todo iba a decidirse en el complemento, donde ambos equipos buscarían su clasificación.

Cuando el partido parecía trabado, apareció José López a los 22′ del segundo tiempo para colocar el 3-2 a favor de CD Moquegua y decidir la serie. El cuadro de Serna consiguió el ascenso directo a la Liga 1 a partir del próximo año.

Como se sabe, la definición enfrentó al perdedor de la final (CD Moquegua) y al ganador del tercer puesto (César Vallejo) en partidos de ida y vuelta. Tras disputarse ambas jornadas, los moqueguanos confirmaron ser superiores en juego y goles.

