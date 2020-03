Aunque siguió la carrera de Ingeniera Industrial, Aurelia Alvarado se ha especializado en innovación educativa a partir de su experiencia en los colegios Innova Schools. Como ella dice, se ha especializado en investigar y en desarrollar “nuevas formas de aprender”. Y entre estas se encuentra la educación a distancia o la teleducación, un método que ha surgido como solución desde el Gobierno y algunos colegios privados para paliar la suspensión de las clases escolares debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

¿Qué opina sobre los anuncios del ministro Martín Benavides sobre la educación a distancia?

Es lo que había que hacer. Me parece una iniciativa acertada, y es importante mencionar que se trata de educación a distancia por eso se están usando la televisión y la radio, y no solo lo virtual. Esto debido a que en las zonas rurales menos del 20 por ciento tiene acceso a internet. Me parece bien que en esta primera etapa se enfoquen en temas de ciudadanía, pues es un momento en que debemos aprender a ser solidarios. Seguro va haber dificultades, pero creo que debemos ser tolerantes: familias, estudiantes, docentes, opinión publica… Es algo que vamos a ir aprendiendo en el camino y nos ayudará a reinventar la educación en el país.

¿De qué manera podemos hacer eso, reinventar la educación?

En general hoy tenemos una educación muy tradicional. He trabajado en áreas de innovación, viendo modelos educativos y muchísimas tendencias, desde hacer aprendizajes basados en proyectos hasta la incorporación de los medios digitales en la educación, eso es algo que hoy, a nivel general, no tenemos. De alguna forma, esta crisis es una oportunidad para fomentar no solo las competencias digitales de nuestros estudiantes sino también su autonomía. Cuando el niño tiene que aprender desde casa necesita autorregulación, motivación y autonomía, tres competencias que hoy el mundo las demanda y nuestro sistema no promueve.

Uno de los mayores problemas no solo es el acceso a internet sino el número de equipos, muchas familias comparten una sola computadora.

Es cierto, pero la mayoría de familias sí tiene un celular en casa y hoy eso es suficiente. Incluso es mejor porque muchos de los aplicativos que existen para la educación a distancia son livianos y corren mejor en un celular. En Innova School usamos Google Classroom que permite conectarse ya sea por una computadora o un celular y no consume mucho ancho de banda, puedo decir que hasta ahorita la experiencia desarrollada ha sido positiva.

¿Y cómo cambia el rol del maestro con la teleducación?

Cambia absolutamente. En la educación tradicional el maestro es más directriz, imparte conocimiento, en cambio, en la educación virtual es más un guía: da lineamientos, lanza retos, define tareas y proyectos que lo niños avanzarán en casa. Es dejar que el estudiante construya su propio conocimiento de una forma mucho más autónoma y automotivadora. En ese sentido, se necesita un docente motivador.

¿De qué forma hacemos que el alumno tenga la disciplina para entrar a una clase remota?

Lo primero es tener un programa diseñado que sea motivador. Hay que tener mucho contacto y seguimiento con los estudiantes, pero no se trata de estar horas con ellos, sino pueden ser 10, 15 minutos por la mañana y 10, 15 minutos por la tarde. En esto la familia tiene que ser una aliada. En casa se deben crear rutinas especificas, de tal a tal hora se estudia; de tal a tal hora se hacen los quehaceres del hogar; de tal a tal hora hay un espacio recreacional. No podemos esperar que el niño esté conectado ocho horas, imposible, el niño tiene rangos de atención mucho más cortos y sobre todo en casa. Son 30 minutos como máximo en el que el niño debe estar muy enfocado y después darle ciertos recreos para que después vuelva a concentrarse

¿Cómo cambia la evaluación del estudiante?

Nosotros siempre hablamos de dos tipos de evaluación, la sumativa, exámenes, pruebas, las que hemos conocido todos en la escuela, pero hay otra mucho más potente que es la formativa. Esta es la que es permanente en el tiempo y retroalimenta constantemente sobre el desempeño del niño en el día a día en el aula, a través de trabajos, proyectos, fichas, etc. Esa retroalimentación es mucho más potente y es la que se hace más evidente en la educación a distancia y se vuelve crucial.

Más allá de la pandemia, ¿crees que esto debe marcar un hito para ir ya cambiando la manera en que impartimos educación y pensar en una educación a distancia mucho más sostenida en el tiempo?

Totalmente, te voy a contar un ejemplo específico que vi en India sobre un aplicativo que comenzó para el reforzamiento escolar y ahora tiene más de 35 millones de usuarios en la India, y es el número uno de aprendizaje. Hoy esta forma de educación es usada muchísimo en todas las realidades de la India, y creo que haciendo el paralelo con el Perú, es algo que podemos replicar. Por qué no pensar que esta crisis, justamente, sea una oportunidad para repensar como hacemos las cosas. Quizás no sean perfectas al inicio, pero vamos a ir perfeccionando este nuevo modelo de aprender.

